Ministrul Finanțelor, la ora Guvernului: "Gaura la bugetul de stat nu este de 20 de miliarde!"

Ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, prezent la Ora Guvernului în Parlament, a vorbit despre scenariul tăierii salariilor la stat.

Ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, spune, marți, că "gaura de la buget nu e în niciun caz de 20 de miliarde de lei".

"Economia nu evoluează întotdeauna linear. Și este evident că trebuie să te adaptezi. Și anul trecut am făcut o ajustare de 10 miliarde, undeva la luna mai am anunțat-o, acum am anunțat-o în aprilie.

Gaura la bugetul de stat, domnilor, nu este niciun caz de 20 de miliarde.

Încetinirea veniturilor sau a colectării veniturilor se cifrează undeva la cifra de 4,7 miliarde de lei față de programat", spune ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, prezent la Ora Guvernului în Parlament.

Ministrul Finanțelor a pledat pentru întărirea colectării taxelor și impozitelor.

"Dacă România are arierate recuperabile de încasat 25 de miliarde și o evaziune fiscală estimată la 12%, nu credeți că este bine să întărim colectarea?

Eu zic că da şi trebuie să luptăm pentru asta. Dar până unele lucruri de acest gen se întâmplă este bine ca și statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielilor. Şi să dea Dumnezeu ca la rectificare veniturile să fie pe măsura estimatului și atunci poate găsim ca supliment un pachet de măsuri pentru populație.

Ceea ce face Guvernul e un gest de responsabilitate. Toți cetățenii ne cer ca statul să fie mai suplu. Nu cred că este greu să facem acest efort împreună și să reducem cheltuielile bugetare", conchide Câciu.

