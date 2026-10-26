Ministrul Dezvoltării spune că nu va semna pentru creșterea taxelor în 2027: „Exclus, românii au ajuns la limita suportabilității”

2 minute de citit Publicat la 20:47 26 Oct 2026 Modificat la 21:06 26 Oct 2026

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Foto: Agerpres

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că nu va semna un proiect care prevede creșterea taxelor și impozitelor locale în 2027, dacă Ministerul Finanțelor va propune o astfel de măsură.

Întrebat dacă poate garanta că taxele locale nu vor crește în 2027, Alexandru Stoica a explicat că deciziile în acest domeniu țin de Ministerul Finanțelor, însă Ministerul Dezvoltării participă la avizarea proiectelor care vizează taxele locale.

„Pot să vă spun că poziția PSD este fermă: taxele nu vor crește anul viitor”, a declarat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN.

„Românii au ajuns la limita suportabilității și nu mai pot susține creșteri de taxe”, a mai spus Stoica.

Întrebat dacă PSD ar putea opri o eventuală inițiativă a Ministerului Finanțelor privind majorarea taxelor locale, ministrul Dezvoltării a răspuns că el nu își va da acordul pentru o asemenea măsură.

„Eu pot să vă spun că nu voi semna astfel de creșteri de taxe. Sunt coavizator, exclus să semnez”, a afirmat acesta.

Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027

Declarațiile ministrului Dezvoltării vin după ce Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a afirmat duminică, 25 octombrie, că nu își dorește noi taxe și impozite, dar nu poate exclude eventuale majorări în 2027.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la Minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament”, a declarat Nazare, la Digi24.

Ministrul Finanțelor a explicat că Guvernul trebuie să găsească resurse pentru finanțarea cheltuielilor și să evite depășirea țintelor bugetare, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.

Totuși, Nazare a precizat că impozitarea locuințelor la valoarea de piață, măsură care ar fi urmat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, nu va fi aplicată anul viitor.

„Am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol. Nu-l vom aplica în 2027”, a declarat ministrul Finanțelor.

Nazare a insistat că România are nevoie de un buget credibil, mai ales în perspectiva următoarei evaluări a agenției de rating Fitch.

Nici premierul Luca Niculescu nu a oferit până acum garanții că nu vor exista noi creșteri de taxe în 2027. Acesta a declarat că o decizie va depinde de situația finanțelor publice de la sfârșitul anului și că Guvernul va încerca să protejeze persoanele vulnerabile.