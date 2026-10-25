Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor anul viitor. Ce spune despre impozitul la valoarea de piață: „Nu-l vom aplica în 2027”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, duminică, că nu exclude creșterea taxelor și impozitelor anul viitor. „Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate”, a afirmat Nazare.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la Minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți”, a spus Nazare, la Digi24.

Legat de impozitarea locuințelor la valoarea de piață, care ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, Nazare a spus că, istoric, „impozitul pe proprietate la valoarea de piață a fost ajustat cu inflația”, însă „anul viitor nu vom folosi acest sistem”.

„Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. Istoric, el a fost ajustat cu inflația. Anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol. Nu-l vom aplica în 2027”, a subliniat el.

Deși Nazare nu vrea creșteri de taxe, el afirmă că e nevoie de un buget stabil.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a conchis Nazare.

Declarațiile lui Nazare vin după ce premierul Luca Niculescu a declarat, după prima ședință a noului Guvern, că respectarea țintei de deficit bugetar rămâne o prioritate, în condițiile în care România a trecut „foarte la limită” de evaluările agențiilor de rating și a evitat să își ia un angajament că Guvernul nu va introduce taxe noi și că pensiile vor fi indexate anul viitor.

„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie să fie protejați”, spunea Luca Niculescu.