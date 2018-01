Ministrul propus pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, despre procesul de evaziune: Nu aș fi pus PSD-ul într-o astfel de situație

Radu Oprea, ministrul propus pentru Mediul de Afaceri, a vorbit în emisiunea „Exces de putere”, de la Antena 3, despre informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar fi trimis în judecată.

Radu Oprea a declarat că nu este vinovat de evaziune fiscală şi că în prezent nu mai există niciun proces în instanţă pe numele său, lucrurile fiind tranşate de mult.

„Nu nu sunt trimis în judecată. Nu aș fi acceptat, nu aș fi fost niciodată în situația de a fi propus ca ministru dacă eram trimis în judecată. Nu aș fi pus PSD-ul într-o astfel de situație. Eu am să îmi scot un cazier judiciar pentru a clarifica situația. Astăzi nu am niciun proces în Instanță. Lucrurile pot fi verificate. Am citit și eu în presă că am fost unul dintre abonații la fondurile publice. În toată activitatea mea de constructor, dacă luăm cifra de afaceri în 12 ani, contractele cu statul, contractele nu cred că au depășit 1 sau 2%, din totalul cifrei de afaceri pe care am avut-o”, a declarat Radu Oprea, ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri.