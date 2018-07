Mircea Badea, despre posibila candidatură a lui Dacian Cioloș la prezidențiale: Îl vor vota corporatiștii și studenții din Ardeal

Mircea Badea a vorbit în pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „În gura presei”, despre o posibilă candidatură a lui Dacian Cioloș la alegerile prezidențiale din 2019.

„Domnul Cioloș sper că va câștiga alegerile, orice alegeri. Un om extraordinar de onest, dar un lucru care îi făcea plăcere era jetul de linie. Îl vor vota corporatiștii, hai să zicem 5-6%, cam asta e tot. Asta e tot. Deci corporatiștii toți îl vor vota. Eu la corporatiști i-am băgat și pe studenții din Ardeal. Iar USR, cam tot atât vor avea. Vă dau scris de acum. Am dat scorul trecut la alegeri la virgulă. Cu luni înainte să se întâmple alegerile. Vă spun de acum cum iese treaba la alegeri. USR o să se zbată în jurul lui 5%. Și PNL, undeva un 15%. Nu am informații, am deducții”, a spus Mircea Badea.