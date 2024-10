Mircea Geoană avertizează: „Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru România”

Mircea Geoană a spus că este „absolut convins” că România nu va fi afectată de războiul din Ucraina cu Rusia. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, a avertizat duminică seară, în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN, că prăbușirea Ucrainei ar reprezenta „un dezastru pentru România și Europa”. Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că țara noastră nu va fi afectată de războiul ruso-ucrainean și că, în cazul în care va fi ales președinte, va menține România în pace, fără a escalada tensiunile în regiune.

„Știu asta și de la NATO, și ca viitor președinte, în cazul care voi fi ales, asta va fi prima și principala mea obligație: să ținem țara în pace. Nu-i nimic mai important. E adevărat că războiul din Ucraina este într-o fază un pic mai complexă. E adevărat că și din partea Moscovei sunt declarație extrem de înflăcărate, inclusiv retorică de tip nuclear”, a spus Geoană.

El spune că a învățat să facă diferența între retorică și propagandă în cei 5 ani în care a lucrat ca secretar general adjunct al NATO, iar amenințările actuale venite din partea Rusiei fac parte din propaganda menită „să ne influențeze opiniile publice și democrațiile noastre și ceea ce se întâmplă în realitate”.

„Evident că NATO are planuri de apărare în caz că vom fi atacați. Normal să fie un plan de apărare. Și România are planuri de apărare specifice. Armata Română, care va trebui să fie susținută în continuare, are și dânsa rolul său într-un astfel de scenariu, dar la noi la NATO, principala obligație este de descurajare și apărare”, a spus Mircea Geoană.

Întrebat dacă, în calitate de posibil președinte al României, ar merge cu sprijinul pentru Ucraina până la capăt sau doar până la evitarea intrării României într-un conflict militar, Mircea Geoană a răspuns:

„Încă o dată, asta am făcut la nivelul cel mai înalt timp de 5 ani de zile. Am ținut echilibrul între a sprijini Ucraina, pentru că prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Europa, inclusiv pentru România, dar fiind atenți să nu mergem către escaladarea unui conflict deja foarte dificil, la un conflict mai mare între NATO și Federația Rusă. Acest lucru l-am învățat la nivelul cel mai înalt. Știu să-l fac și pentru țara noastră și cred că un lider cu astfel de experiență este util nu doar țării sale, este util și echilibrului zonal”, a mai explicat Mircea Geoană la Antena 3 CNN.