Mircea Geoană a vorbit despre candidatura la prezidențiale 2024

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024.

Mircea Geoană spune că nu s-a decis dacă va candida în 2024 la președinția României. Într-un interviu acordat colegului nostru Radu Tudor, Geoană a declarat că va lua o decizie abia după ce își va încheia mandatul de secretar general adjunct al NATO.

”Eu cred că întrebarea reală este cum vom face, nu cu cine vom face. Nu știm încă. Mi-a fost prelungit mandatul la NATO. Este o onoare pentru mine, cred că și o recunoaștere a faptului că fac o echipă foarte bună cu domnul secretar general Jens Stoltenberg.

Va trebui să asigurăm și tranziția la noul secretar general sau noua secretară generală care se va întâmpla în următoarele luni. Poate nu acum în octombrie, poate un pic mai târziu. De ce nu și o femeie? Nu decidem noi, decid aliații și această discuție a început.

Secretarul general Stoltenberg a făcut o treabă extraordinară. Eu sunt și român, și oltean, și politician. Știți cum e? În Oltenia, Oltcitul trebuie să fie cu o banchetă în față și toată lumea să aibă loc la fereastră. Cam așa e. Eu nu am crezut că am putut să învăț atâta de la un politician cum am învățat de la Jens Stoltenberg. Un om extraordinar. 10 ani prim-ministru în Norvegia, un om de un calm și o temeinicie și de o sofisticare incredibil de puternice. Și eu am avut o șansă să lucrez cu el. Voi lucra cu aceeași onestitate și în aceeași echipă cu viitorul secretar general, indiferent cine va fi el.

Nu este moral, etic și nici nu cred că este productiv să îmi fac vânt cu coada despre ce o să fac sau nu o să fac după ce termin acolo”, a declarat Mircea Geoană în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.