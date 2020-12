Monica Tatoiu, război cu liderii AUR, după ce a primit un mail de înscriere. George Simion: "Sunt mulţi oameni confuzi în România"

Cunoscuta femeie de afaceri s-a plâns că a fost "înscrisă" în A.U.R. fără ştirea sa iar când a publicat incidentul pe pagina sa de Facebook, a fost insultată grosolan de simpatizanţii noii formaţiuni parlamentare.

Monica Tatoiu: "Am primit mail aseară, am felicitată pentru adeziunea la AUR. După care urmează conturi, la ce organizaţie să mă duc (...) A fost folosită adresa mea personală de mail. Am firmă care se ocupă cu chestia asta. Am lucrat în multi-level. Ştiu cum se recrutează. Cum se recruta, că acum nu se mai poate, cu legea de protecţie a datelor personale. Am sărit în sus.

Mâine-poimâine mă trezesc în băgată într-un (...) dintr-ăsta care omoară (...) şi pe urmă trebuie să răspund în faţa legii. Nu se poate aşa ceva în România secolului 21. Am pus pe Facebook şi am fost înjurată în toate felurile, cu limbaj de galerie. Ce părere are dl. Simion despre toate acestea?"

George Simion: "Regret sincer că aţi fost jignită. Nu-mi dau seama cine v-a folosit adresa de e-mail. Noi avem un formular de adeziune pe care-l completează orice român, după care urmează anumiţi paşi. Suntem foarte tehnologizaţi. Formularul este public, oricine putea folosi adresa dumneavoastră de e-mail. N-avem noi nicio vină că cineva a încercat, poate, să vă facă un lucru bun, să vă înscrie în AUR. Dar, staţi liniştită, la noi se devine membru ... Sunt nişte paşi de completat. Nu trebuie, d-na Tatoiu, înţeleg că nu doriţi să deveniţi membru. Ar trebuie să cercetaţi cine v-a folosit adresa...Să ajutăm autorităţile să identifice cine a completat formularul pentru dumneavoastră".

Monica Tatoiu l-a avertizat pe George Simion că îşi pune avocatul specializat în sisteme informatice şi furt de identitate să se ocupe de acest caz. Ea susţine că firma din partea căreia a primit e-mail-ul de confirmare a adeziunii este o firmă ce are contract cu AUR.

George Simion confirmă că este firma care a făcut site-ul AUR. El adaugă că în ultimele 24 de ore formularul virtual a fost completat de 20 de mii de oameni. Simion recunoaşte că orice poate completa formularul virtual de adeziune, chiar folosind adresa de mail a unei alte persoane. Liderul Alianţei mai precizează că procesul de înscriere în A.U.R. nu este finalizat odată completat formularul şi că persoana, dacă într-adevăr doreşte să se înscrie în acest partid, trebuie să continue cu trimiterea unei copii electronice de pe actul de identitate.

Simion şi comentatorul politic Bogdan Chirieac sugerează ca Monica Tatoiu să se adreseze autorităţilor abilitate pentru elucidarea cazului.