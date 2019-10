MOŢIUNE DE CENZURĂ. Premierul Dăncilă: Parlamentarii din PSD care vor vota moţiunea vor fi excluşi din partid

Premierul Viorica Dăncilă se arată foarte „pozitivă şi optimistă” înaintea moţiunii de cenzură fiindcă e convinsă că nu va fi adoptată. „Nu am emoţii. Am încredere în colegi, am încredere că moţiunea nu va trece”.

Dăncilă le-a transmis un avertisment dur celor din PSD. Cei care vor vota moţiunea de cenzură vor fi eliminaţi din partid.

„E bine că toată lumea e optimistă. Să vedem care va fi rezulatul. Eu sper ca toţi să dea dovadă de multă corectitudine. Sunt convinsă că, dacă un parlamentar din PSD va vota astăzi, va fi foarte atacat în primul rând de oameni. Categoric că cineva votează va fi exclus din partid. Am luat o hotârâre în Comitetul Executiv Naţional şi nu putem accepta aşa ceva”, a spus Dăncilă atunci când a ajuns în Parlament.

Potrivit unor zvonuri, Viorica Dăncilă le-ar fi promis bani parlamentarilor PSD pentru a nu vota moţiunea. Premierul a dezminţit aceste acuzaţii.

„Cine a vorbit de acele sume de bani trebuie să demonstreze. Dacă până acum am zis că sunt doar declaraţii politice, sunt acuzaţii deosebit de grave. Eu nu fac aşa ceva”, a mai spus Dăncilă.

Parlamentul devine astăzi, timp de câteva ore, arena în care Opoziţia şi Puterea se vor bate cu toate armele pe care le au.

Este un moment crucial pentru soarta Guvernul, iar votul pentru moţiuna de cenzură ar putea schimba radical scena politică din România şi va decide în mare măsură ce se va întâmpla inclusiv la alegerile prezidenţiale.

Mizele sunt uriaşe, tensiunile au atins cote fără precedent, iar cele două tabere au aruncat în joc deja şi ultimii aşi din mânecă. Aşadar ne aşteptă o zi care cu siguranţă va intra în cărţile de istorie.

