Moțiunea împotriva lui Tudorel Toader a fost amânată din nou

Foto: captură Antena 3

UPDATE - Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, a fost amânată din nou.

Este pentru a treia oară când senatorii iau această decizie.

UPDATE – „Este o zi ca multe altele, în care merg la minister”, a spus Tudorel Toader, luni, la Ministerul Justiției.

„Îmi fac treaba până în ultima zi de mandat”, a adăugat ministrul.

Tudorel Toader a ţinut să precizeze că nu exclude varianta unei demisii.

„Am luat în calcul ambele variante (remaniere şi demisie -n.r.). Din momentul în care am spus până apare în Monitorul Oficial, nu am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare, sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu domnul Tăriceanu. Nu am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală”, a completat ministrul Justiţiei.

Zi cu emoţii pentru Tudorel Toader. Senatorii votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, după două amânări.

Votul vine în contextul în care Tudorel Toader este ţinta mai multor critici venite chiar din partea liderilor social democraţi.

Tot mai multe voci din PSD și-au exprimat public nemulțumirea față de activitatea ministrului.

Între timp, cu doar o zi înainte de moţiunea care i-ar putea decide soarta, Tudorel Toader s-a lăudat pe Facebook cu arhivele constituite la 15 Curţi de Apel.

Pe lista ministrului se află și Aiudul, despre care s-a tot vorbit în aceste zile, în scandalul acuzaţiilor de poliţie politică împotriva procurorului general Augustin Lazăr.