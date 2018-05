Nicolae Bănicioiu și-a anunțat demisia din PSD. Parlamentarul spune că vrea să fie alături de colegii săi din guvernarea Ponta. În plus, acesta este supărat pe ceea ce se întâmplă.

„Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare în care noi am făcut multe lucruri bune și cu care am câștigat alegerie din 2016. Supărarea mea față de conducerea partidului este cunoscută, lipsa de consecvență și de deprofesionalizare continuă. Nu mai pot fi părtaș cu toate aceste lucruri pe care le induce domnul Dragnea. Poate în promisiune va distruge PSD, cum unii prevedeau acum ceva vreme. Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesioniști. Ce se întâmplă acum în PSD nu mai are nicio legătură cu PSD. E doar o mică grupare de la PDL care a pus mâna pe putere.(...) Liviu Dragnea trebuie să înțeleagă că trebuie să termine cu ipocrizia. Suntem foarte mulți nemulțumiți”, a declarat fostul ministru al Sănătății.