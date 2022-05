Nicolae Ciucă a invitat-o în România pe Roberta Metsola, președintele Parlamentului European

"În prima mea întâlnire cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, am subliniat disponibilitatea României de a avea un parteneriat cu Parlamentul European şi am invitat-o în România. Am subliniat, de asemenea, că ne bazăm pe întregul sprijin al Parlamentului European pentru aderarea la Spaţiul Schengen", a scris Ciucă, pe Twitter.

In my first meeting with @RobertaMetsola @EP_President I stressed ?? readiness to partner with @Europarl_EN and invited her to Romania. Underlined also that we count on full #EP support for Schengen accession. pic.twitter.com/fW8278Ef3N