Nicolae Ciucă, la Congresul PPE, despre aderarea la spațiul Schengen: ”Dacă doar Austria se opune, înseamnă că este o problemă domestică”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și al Senatului, a participat, astăzi, la Congresul PPE de la Bucureşti, ocazie cu care a declarat că România are susținere din partea întregii familii popular europene în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen.

Adina Vălean a fost invitată în ministudioul Antena 3 CNN de la Congresul PPE, acolo unde a vorbit despre problemele fermierilor, dar și despre posibila intrare a României în spațiul Schengen.

”Am discutat astăzi, am avut două întâlniri bilaterale cu președinta Parlamentului și cu președinta Comisiei. Cu doamna Ursula von der Leyen am atins acest subiect al politicilor pe care familia popular europeană trebuie să le cuprindă în manifestul final, care va fi aprobat la finele acestui Congres. De altfel, și în intervenția mea am menționat faptul că trebuie să susținem fermierii și avem nevoie în continuare de soluții, de politici concrete, pentru că trebuie avut în vedere un lucru foarte simplu: fermierii sunt cei care ne pun hrana pe masă. Iar de aici, așa cum ne ocupăm de toate celelalte chestiuni, trebuie să avem în vedere și sprijinul pentru fermieri și tot ceea ce ține de competitivitate, pentru că Uniunea Europeană trebuie să identifice și să deruleze toate aceste politici, în deplină concordanță și dialog cu fermierii, cu industria, cu tot ceea ce ne propunem noi să dezvoltăm, ținând cont de creșterea competitivității, pentru că altfel pierdem pe piața mare”, a declarat președintele Senatului.

Întrebat despre importurile ilegale de cereale din Ucraina, Nicolae Ciucă a spus că nu știa despre acest lucru.

”Nu am știut de chestiunea asta. Chiar nu știu despre ce este vorba. Ați văzut că, de fiecare dată când am avut astfel de solicitări, am avut ușa deschisă și la Palatul Victoria, și la Senat. Întâlnirile cu fermierii sunt foarte importante, pentru că de acolo primim informațiile despre viața reală, despre problemele cu care se confruntă și modalitățile în care noi putem să intervenim pentru a-i sprijini.

Ceea ce se întâmplă astăzi în agricultura din România, se întâmplă cu un sprijin financiar, cu un sistem din partea Uniunii Europene. Plăți directe în Agricultură, bani care se duc direct la fermieri sunt în valoare de 2,1 miliarde pe an, plus celelalte fonduri de până la aproape 3 miliarde, care sunt fonduri structurale și au contribuit masiv la dezvoltarea și modernizarea agriculturii în România.

Este adevărat că, în momentul de față, din discuțiile pe care le-am avut cu fermierii, trebuie obligatoriu să identificăm acele soluții prin care să dezvoltăm sistemele de irigație, pentru că agricultura din România este meteodependentă. Și este păcat după ce s-a investit atât în utilaje, în o serie întreagă de inginerii, să nu putem să avem o eficiență consistentă a producției agricole”, a mai explicat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a vorbit și despre intrarea României în Schengen, în condițiile în care Austria a anunțat deja că nu va oferi un vot pozitiv.

”Aici avem susținerea întregii familii popular europene. (...) O cer public din noiembrie 2022, am cerut-o public de fiecare dată, și ieri și azi, de la acel pupitru, am cerut ca toată lumea să înțeleagă. Și, până la urmă, dacă vreți să fim cât se poate de corecți cu noi, dacă toată sala asta mare este de acord și doar Austria se opune, înseamnă că este o problemă domestică a Austriei pe care trebuie să o rezolvăm (...) și așteptăm să se schimbe această decizie”, a conchis Nicolae Ciucă.