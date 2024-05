Nicolae Ciucă: "Condamn cu fermitate tentativa de asasinare a premierului slovac Robert Fico"

"Condamn cu fermitate tentativa de asasinare a premierului slovac Robert Fico. Aceste acte de violență nu își au locul într-o democrație”, a scris, pe platforma X, Nicolae Ciucă.

Acesta spune că așteptă mai multe detalii despre incident și este încrezător că autoritățile vor efectua o "anchetă amănunțită”.

Premierul slovac Robert Fico a fost împușcat și a fost transportat la spital. Conform primelor informații, patru focuri de armă au fost trase și cel puțin un glonț l-a lovit pe premier în abdomen, potrivit Sky News. Robert Fico făcea o baie de mulțime la finalul unei ședințe de guvern.

I strongly condemn the reported assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico. These acts of violence have no place in a democracy. We await further details on the incident and trust that the authorities will conduct a thorough investigation.