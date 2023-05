Nicolae Ciucă nu mai demisionează | Rotativa guvernamentală se amână

Nicolae Ciucă a declarat, vineri dimineața, că a decis să nu își depună astăzi mandatul. Astfel, rotativa se amână.

”Am avut discuții până noaptea trecută, târziu, ne-am revăzut în această dimineață și am convenit ca, până la soluționarea acestor probleme (din educație, n.red.), să nu îmi depun mandatul și să îmi asum, în continuare, responsabilitatea funcției de premier. În felul acesta, sper să fie create condițiile astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției”, a declarat Nicolae Ciucă.

”Coaliția de guvernare, împreună cu dumneavoastră, am reușit să depășim toate crizele succesive și suprapuse. Am trecut, de asemenea, prin toate acestea, asumându-ne cu responsabilitate și identificând soluții împreună cu dumneavoastră pentru toate aceste probleme.

Guvernul pe care îl conduc este un guvern care are o susținere politică, o susținere parlamentară consolidată.

Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că, așa cum, împreună cu dumneavoastră, am găsit soluții, așa cum, până acum, nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut la nivelul coaliției, și aseară, și în această dimineață, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, am decis să menținem acest dialog astfel încât să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice, și să facem în așa fel încât, pe baza înțelegerii și rațiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluții. Doar că aceste soluții nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Sunt probleme care au fost acumulate în timp. În peste 30 de ani.

Ceea ce am făcut pentru învățământ, așa cum am declarat și ieri, a fost să demonstrăm că în acest an și jumătate, această coaliție și-a asumat dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație. Am alocat în acest sens sume considerabile față de ceea ce au însemnat până nu demult doar vorbe. Din 2022 și până astăzi au fost alocate, doar educației, suplimentar, 8 miliarde de lei de la bugetul de stat. Am asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență alocarea a 3,6 miliarde de euro tocmai în tot ceea ce înseamnă a modernizarea și reforma sistemului de învățământ, tot ceea ce înseamnă suportul tehnic și desigur pregătirea și specializarea cadrelor didactice.

Suntem conștienți și de nevoia de a ridica nivelul de salarizare al cadrelor didactice, nu doar la nivelul așteptărilor dumnealor, ci la nivelul de recunoaștere pentru tot ceea ce înseamnă haina de profesor, de cadru didactic, în România.

Este foarte clar că ne dorim cu toții ca viitorul acestei țări să poată avea predictabilitate. Viitorul ține de educația copiilor noștri, de nivelul, de standardul de educație al copiilor noștri. Ori toate acestea nu se fac prin alocarea de resurse, ci se fac prin asigurarea unui cadru cât mai bine așezat și cât mai complex în ceea ce privește atât dotarea tehnică a sistemului de învățământ cât și pregătirea și specializarea tuturor cadrelor didactice, precum și printr-un nivel de salarizare. Doar că, în acest moment, făcând apel la rațiunea tuturor cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm întreg sistemul și întreg bugetul de stat.

Revenind la ceea ce avem de făcut în zilele următoare, vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, vom continua să discutăm cu dumnealor, le-am pus în față toate datele, cât se poate de onest și de real și sperăm ca în final, pe măsura încrederii pe care suntem convinși că o vom dobândi până la urmă, în urma acestui dialog, să ajungem la o concluzie, la o soluție pentru protestul pe care dumnealor l-au declanșat.

Cred că este foarte important să menționăm că măsurile pe care le-am luat și le-am prezentat până în acest moment nu fac nimic altceva sau nu au fost îndreptate în altă direcție decât în aceea de a le demonstra că tot ceea ce spunem ne asumăm. De altfel, pe întreaga perioadă de guvernare, nu am spus nimic sau nu ne-am angajat la nimic dacă nu am finalizat”, a mai spus Nicolae Ciucă.