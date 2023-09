Nicolae Ciucă: PNL a votat asumarea răspunderii de către premierul Marcel Ciolacu pe pachetul de măsuri fiscale

Nicolae Ciucă a anunțat luni că Biroul Politic Național (BPN) al PNL a votat asumarea răspunderii de către premierul Marcel Ciolacu pe pachetul de măsuri fiscale prin care sunt crescute o serie de taxe și impozite și introduse altele noi.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Nicolae Ciucă a subliniat că PNL susține reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale și măsurile fiscale pregătite de Guvern.

"Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia de asumare a responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilității politice a țării.

Faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare are argumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniază întreg partidul", a declarat Nicolae Ciucă, luni, la finalul votului PNL privind angajarea răspunderii de către guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu.

"Am avut discuții la nivelul PNL și am prezentat cât se poate de clar care sunt elementele fundamentale pe acre PNL le-a susținut și continuă să le susțină pentru angajarea acestei răspunderi.

Sunt trei elemente fundamentale: reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale și măsurile fiscale. Partidul Național Liberal a susținut și continuă să susțină menținerea cotei unice de impozitare, va continua să suțină întreprinzătorii privați", a precizat Nicolae Ciucă.

PNL susține menținerea actualei cote la TVA

"De asemenea, PNL susține menținerea actualei cote la TVA și susținem ca la nivelul întregii structuri guvernamentale să fie identificate acele măsuri prin care marile companii să plătească impozit pe profitul realizat în țara noastră. De asemenea, susținem ca la nivelul profesiilor liberale și a PFA să se impună un plafon pentru CASS", adaugă liderul PNL.

El precizează că PNL propune un pachet pentru a stimula creșterea economică.

"Am discutat cu toți cei care au cunoaștere în domeniul economic, bugetar-fiscal, că dincolo de aceste măsuri avem nevoie de un alt pachet prin care să susținem măsuri de investiții, de creștere economică în țara noastră.

Sunt trei linii pe care putem să le abordăm - facilități fiscale, facilități pentru utilități și ajutor de stat personalizat pentru investițiile care depășesc suma de 50 de milioane de euro", afirmă Ciucă.

El precizează că luni va avea loc o ședință a coaliției de guvernare.