Nicolae Ciucă, premierul desemnat: "Sperăm ca de joi să ne apucăm serios de treabă"

"De joi, sperăm să ne apucăm de treabă. Cetăţenii aşteaptă de la noi stabilitate şi soluţii.

Sperăm ca începând de joi să ne apucăm serios de treabă", a declarat, luni, Nicolae Ciucă.

Ciucă: "Trebuie să asigurăm o guvernare stabilă, să rezolvăm problemele cum sunt pandemia și criza energetică"

Declaraţia vine după anunţul făcut anterior de preşedintele Klaus Iohannis, potrivit căruia Nicolae Ciucă este propunerea de premier.

"În ultimele zile am lucrat cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare și să se asigure o coaliție stabilă.

Trebuie să asigurăm o guvernare stabilă, să rezolvăm problemele cum sunt pandemia și criza energetică, dar și să avem un guvern care să poată lua deciziile necesare pentru implementarea PNRR.

Este prima dată când într-un program de guvernare avem alocări substanțiale pentru capitolul social și pentru luarea de măsuri în situația de criză în care ne găsim", a continuat Nicolae Ciucă.

Iohannis: "Nicolae Ciucă, propunerea de premier"

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă.

Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

"Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților.

Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună", a declarat luni Klaus Iohannis.

Președintele a spus că a acceptat propunerea de premier a acestei majorități.

"Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamenului României pentru votul de încredere", a mai spus șeful statului.

