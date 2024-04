Nicolae Ciucă, preşedintele PNL: "Domnul Cîrstoiu va veni cu planul pentru Bucureşti, cu acea fişă de tratament"

Nicolae Ciucă a susţinut un discurs la PNL Bucureşti, ocazie cu care a dezvăluit şi faptul că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Bucureşti, "va veni cu planul pentru Bucureşti, acea fişă de tratament".

Sursa foto: Facebook | Nicolae Ionel Ciucă

Prezent la şedinţa Comitetului de Coordonare al Partidului Național Liberal București, Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a declarat că are încredere în noile echipe de conducere ale PNL în Bucureşti.

"Sebastian (n.r. Sebastian Burduja - preşedintele PNL Bucureşti), mi-a plăcut, pe noi ne-ai omis, ceea ce înseamnă că la energie ai invatat ca îți trebuie paratrasnet si împământare să funcționeze sistemul. Este o echipă tânără cu foarte multă energie, sper sa fie Sebastian la energie continuă. Uitați-vă de-a stânga și de-a dreapta și veți vedea valoarea oamenilor.

La fel mi-aş dori să procedăm când domnul Cîrstoiu va veni cu planul pentru Bucureşti, cu acea fișă de tratament. Ne-am propus și am făcut această alianță pentru a avea aderenţă pe întreg lanțul, primăriile de sector, consiliile de sector, primăria generală, Consiliul Capitalei. De fiecare dată când am mers la o filială, am avut trei subiecte în structura discursului, acela de a da încredere, încrederea există la PNL București, motivare, motivare există când vorbim de echipele care conduc și faptele pe care le-ați realizat", a declarat Nicolae Ciucă.