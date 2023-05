Surse | Nicolae Ciucă, la ședința liberalilor: "Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe"

Premierul Nicolae Ciucă le-a vorbit liberalilor despre rocada guvernamentală, la întâlnirea care a avut loc luni la Vila Lac. "Este o responsabilitate față de țară", ar fi spus acesta.

Sursa foto: Facebook/ Nicolae Ionel Ciuca

"Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de țară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam sa luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?", i-a întrebat șeful PNL pe liberali, potrivit surselor Antena 3 CNN.

"Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe.

De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi.", ar mai fi spus Nicolae Ciucă.

