Nicolae Robu, a recunoscut că există o dezbinare în PNL, iar partidul trebuie să își manifeste identitatea. El a precizat că momentan nu este oportună schimbarea lui Ludovic Orban de la şefia PNL.

"Eu şi la Congres am spus exact lucrul acesta că e timpul să ne manifestăm o indentitate a noastră. Dacă ne-am pierdut-o, atunci să ne-o redefinim. Este într-adevăr o dezbinare. Orban a fost ales cu peste 80% din voturi. Eu nu am fost printre votanţii lui. Acum consider că avem altceva de făcut decât să organizăm un Congres pentru schimbarea lui Orban. Nu s-a pus încă în discuţie, dar sunt voci în acest sens. Eu cred că trebuie să clarificăm o mulţime de aspecte, v-am dat ca exemplu Codul adminsitrativ, să ne definim ce propunem noi electoratului, epntru că în scurt timp vin alegerile europarlamentare. Schimabrea lui orban nu va schimba nimic. Trebuie susţinut în continuare ca preşedinte, eptnru că dacă a fost ales cu peste 80% din voturi, asta înseamnă că a fost o persoană agreată, însă nu trebuie să asculte de un grup restrâns care l-a îndrumat greşit, după părerea mea. Simt că discursul PNL este paralel cu cetăţeanul şi acest lucru numai poate continua", a afirmat primarul Timişoarei, Nicolae Robu, la Antena 3.