Nicușor Dan: Am adus blugi și mohair din Turcia. Declarații neașteptate din partea primarului Capitalei

”Am fost în Turcia, de două ori la Istanbul. Era vremea când se făcea comerț. Prima dată am fost într-o prospecțiune, am cumpărat blugi și toate astea și mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul” a povestit primarul Capitalei.

Acesta a vorbit și despre un alt moment marcant din viața sa de student.

”Cred că am câștigat vreo 400 - 500 de dolari și împreună cu un prieten am cumpărat o mașină. Asta se întâmpla în 1991 - 1992. Eram printre puținii studenți care aveau mașină. După aceea am plecat în Franța amândoi, iar la mașina aceasta i-a înghețat apa în radiator. Iar prin anul 1994 sau 1995, mama prietenului meu a dat această mașină spagă pentru a-i fi făcut email”, a adăugat, râzând, Nicușor Dan.