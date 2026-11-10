Nicușor Dan, despre reforma administrativ-teritorială a României: „Economia de astăzi nu mai este cea din 1968”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, marți, că „împărțirea administrativ-teritorială a României de astăzi este cea din 1968 și corespundea economiei anului 1968”. El a subliniat, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că pentru vremea aceea „a fost o muncă relativ profesionistă”, dar „economia de astăzi nu mai este cea din 1968”.

„Eu cred că sunt, în linii mari, două componente importante. Una vizează comunele mici și nefuncționale, care ar putea fi comasate. Eventual, o parte din serviciile publice ar putea fi transferate, în cazul comunelor aflate în apropierea orașelor, către acestea, unde ar putea exista și cheltuieli mai mici, și o calitate mai mare a serviciilor. Înțeleg că multă lume își dorește acest lucru, în diferite forme, și susțin această direcție.

Pe de altă parte, pentru cea de-a doua componentă, nu cred că ne ajunge timpul până la următoarele alegeri locale. Împărțirea administrativ-teritorială a României de astăzi este cea din 1968 și corespundea economiei anului 1968. Regimul comunist de atunci a făcut o treabă relativ profesionistă din punctul de vedere al dezvoltării urbane, ținând cont de modul în care vedea statul comunist lucrurile și de cum era economia globală la vremea respectivă. Se urmărea un echilibru, să punem o fabrică de confecții lângă una de utilaj greu. Deci, pentru vremea aceea, a fost o muncă relativ profesionistă. Dar economia de astăzi nu mai este cea din 1968” a spus el.

Astfel, președintele subliniază că „trebuie să avem curajul să recunoaștem că economia de astăzi este produsă și se concentrează în marile centre urbane”.

„Noi trebuie să avem curajul să recunoaștem că economia de astăzi este produsă și se concentrează în marile centre urbane și să facem o împărțire administrativ-teritorială care să dea locul cuvenit acestor mari centre urbane, astfel încât economia întregii zone din jurul lor să țină cont de așa-numitul oraș polarizator. Pe această temă, dezbaterea nu a început și este puțin mai amplă. Dincolo de sociologi, trebuie să participe și economiști.

O comasare voluntară sau forțată acolo unde, în mod evident, unitatea administrativ-teritorială actuală nu își poate susține cheltuielile”, a subliniat el.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că proiectul care vizează comasarea localităților care au până în 1.500 de locuitori urmează să fie implementat în două etape: comasare voluntară până la 1 martie 2027, apoi o comasare pe care ar urma să şi-o asume Guvernul.

Acesta a spus că statul ar face o economie de 250 de milioane de lei pe an şi că în localităţile care vor fi comasate va rămâne totuşi „un funcţionar, într-un birou, care va prelua problemele cetăţenilor”. Alexandru Stoica a afirmat că vor fi organizate şi referendumuri locale.