Nicușor Dan explică de ce i-a interzis accesul lui Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni: „În primul rând, eu nu sunt un gunoi”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură video Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, joi seară, de ce i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. „În cazul Vanghele sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei: eu nu sunt un gunoi”, a spus șeful statului, după summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Dublin.

„În cazul Vanghele sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei: eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă.

Mai importantă este demnitatea funcției publice, pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului de stat român, adică al polițiștilor, asistenților medicali, profesorilor, funcționarilor publici, judecătorilor, și nu pot să accept ca vreuna dintre persoanele care lucrează pentru statul român să fie tratată ca un gunoi de un cetățean ca acesta, pentru că este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român.

Evident, cel mai bine ar fi ca cetățenii să colaboreze cu autoritatea, dar, dacă nu se poate, cetățenii au diverse forme de contestare: protest, chemare în judecată, plângere penală. Toate acestea sunt mijloace democratice și nu am nimic de spus împotriva lor.

Dar există și o formă de respect față de statul însuși în momentul în care te adresezi unui angajat. De multe ori, cetățenii români au spus că statul român nu este suficient de respectat nici dinăuntru, nici din afară.

Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public, pentru că violența verbală generează violență fizică. Este un lucru documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean i se poate adresa președintelui spunându-i că este un gunoi? Va înțelege că și el se poate raporta la fel față de profesorul lui, față de părintele lui, poate chiar că mâine poate să îi dea cu ceva în cap.

Noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat ulterior de ce nu a avut aceeași reacție și la injuriile aduse de unii lideri politici, Președintele a spus că „Nu fac Exceluri cu tot ce a spus oricine despre mine”.

„Nu fac Exceluri cu tot ce a spus oricine despre mine. Întâmplător, în acest caz, pentru că a fost un moment în care nu am înțeles reacția unei părți din societate, vorbesc despre momentul numirii procurorilor, am citit în detaliu ce s-a scris în acele zile despre subiect. Așa am citit ce a scris domnul Vanghele și am considerat că nu mai avem ce să facem împreună”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan l-a anunțat, marți, pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că i se va retrage accesul la Palatul Cotroceni „în acest mandat” din cauza „injuriilor” pe care i le-a adus.

Președintele a spus că interdicția a fost stabilită înainte de conferința de presă, dar că colegii săi „miloși” au „sărit peste ordinul” Președintelui și i-au permis jurnalistului să participe și să pună întrebări.