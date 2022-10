Nicușor Dan vrea ca toate locurile de parcare din centrul Bucureștiului să fie cu plată

Nicușor Dan a vorbit despre ”revoluția parcărilor” și a menționat că își dorește ca într-un an să nu mai existe niciun loc de parcare fără plată, în centrul Bucureștiului.

”Eu nu aș numi-o revoluție. N-a fost și nici nu este o revoluție. A fost pur și simplu un regulament care s-a votat de către Consiliul General în fosta administrație, în 2019, pe care fosta administrație nu a avut curajul să-l implementeze.

Adică, acele locuri care sunt marcate să fie și plătite, să fie și taxate.

Ce am făcut noi a fost ca acele locuri pentru care regulamentul votat încă din 2019 spunea că trebuie să plătești 5 lei ora când parchezi să îl aplicăm.

Și vreau să spun că nu am făcut asta ca să luăm bani de la bucureșteni, ci dimpotrivă, ca să încurajăm oamenii treptat să migreze către transportul în comun, așa cum se întâmplă în toate orașele care ne plac”, a comentat Nicușor Dan la Digi24.

Edilul a spus că înainte oamenii nu plăteau locurile de parcare ”deși erau panouri care spuneau că trebuie să plătești”, pentru că nu exista nimeni care să controleze.

Nicuşor Dan, amendat pentru că nu a plătit parcarea

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că a fost amendat în parcarea din jurul instituţiei pe care o conduce, pentru că nu a plătit parcarea.

"Am luat în parcarea din jurul Primăriei, pentru că mergeam către o conferință de presă, trebuia să-mi prelungesc ora prin SMS, m-a sunat cineva, în fine, am uitat să fac asta și am ieșit din cât plătisem. Am luat-o", a mărturisit Nicușor Dan.