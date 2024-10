Nicuşor Dan se gândeşte să candideze pentru Cotroceni la alegerile viitoare. "Nu vreau să exclud nicio variantă"

Nicuşor Dan ţinteşte şi Palatul Cotroceni. Sursa foto: Facebook-Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că îşi doreşte încă un mandat în fruntea Primăria Capitalei, în afară de cel pe care îl va începe în curând, dar că nu exclude pe viitor o eventuală candidatură la preşedinţie.



"De principiu, îmi doresc încă un mandat, în afară de acesta pe care îl încep, la Primăria Capitalei, în rest, nu vreau să exclud nicio variantă, o să vedem realităţile peste câţiva ani, pentru moment ăsta este planul", a spus Nicuşor Dan, duminică, la Digi 24, întrebat dacă exclude să candideze vreodată la preşedinţie.



Primarul general al Capitalei a punctat că, dacă ar fi pus să aleagă între candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu şi cel al AUR, George Simion, l-ar vota pe Marcel Ciolacu.



În altă ordine de idei, el a menţionat că îşi doreşte o guvernare de dreapta.



"Ce se va întâmpla în viitor nu ştiu, eu sunt un om de dreapta, am avut în alegerile din 2020, când am câştigat primăria, am fost sprijinit de dreapta, după 12 ani de guvernare locală PSD. (...) Am guvernat local cu partide de dreapta. Evident că îmi doresc o guvernare de dreapta. Mi-aş fi dorit ca partidele de dreapta din România să colaboreze mai mult înainte de aceste alegeri şi să le ia inclusiv în alianţe pe cele care riscă să nu facă pragul, astfel încât să optimizăm voturile. Acum sper în continuare că ele vor avea suficient de multe voturi ca să facă o guvernare şi (...) îmi doresc ca în viitor ele să colaboreze mai mult", a adăugat Nicuşor Dan.