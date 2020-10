Nicușor Dan stă cu chirie în sectorul 5 - Cât plătește primarul Capitalei pe lună

”Am plecat la Paris cu gândul să mă întorc și am avut în cap să cumpăr o combină agricolă și să o închiriez. Între timp am aflat că niște prieteni și-au deschis o firmă de calculatoare și le-am dat bani cu dobândă, erau anii 90. Și din banii aia am reușit să supraviețuiesc. În anii 90 nu exista cuvântul ”cămătărie” a povestit Nicușor Dan la Antena 3.