Noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a depus jurământul în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni

"Preluați astăzi un minister foarte complicat, ministerul Sănătății, într-o perioada extrem de dificilă de pandemie. Va doresc multă putere de muncă, mult succes. Să va integrați în echipa guvernamentală. Sunt foarte bucuros că în coaliție s-a găsit un modus vivendi care ne da tuturor speranțe că lucrurile vor merge și mai bine.", a spus Klaus Iohannis în cadrul ceremoniei

"Doresc Guvernului să găsească o colaborare foarte bună între membrii Guvernului și în acest caz să o sprijiniți pe doamna ministru, pentru că va avea enorm de multe probleme de rezolvat.", a adaugat președintele.

Florin Cîţu i-a transmis lui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită ministru al Sănătăţii. Președintele a semnat decretul de numire în funcție

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită ministru al Sănătăţii.

"Astăzi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sănătăţii, imediat am trimis-o către preşedintele României, în persoana doamnei Ioana Mihăilă. Cred că în cursul zilei de astăzi va depune jurământul şi vom avea un ministru al Sănătăţii care să se ocupe, să preia acest portofoliu", a anunţat Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 21 aprilie 2021, decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Ioana Mihăilă, ministrul sănătății.

