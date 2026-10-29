Numărul doi din Pentagon vine la Bucureşti pe 4 noiembrie. Radu Oprea: "Avem nevoie ca prezenţa americană să fie una puternică"

Elbridge Colby. sursa foto: Getty

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a dezvăluit, joi seară, la Antena 3 CNN, că Elbridge Colby, adjunctul secretarului american de război, Pete Hegseth, este aşteptat pentru o vizită la Bucureşti în data de 4 noiembrie. "Există multe zone pe care colaborăm, inclusiv pe siguranţa la Marea Neagră. Ca membri NATO, avem nevoie ca prezenţa americană să fie una puternică. Pentru securitatea României, da, SUA pot fi un garant", a declarat Oprea.

Ministrul Apărării a spus că România are nevoie de o prezenţă americană consistentă atât la baza de la Kogălniceanu, cât şi la Deveselu. Oprea şi Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, vor discuta şi despre aceste lucruri.

"(n.r. - de la plecarea unor trupe americane din România, nici în perioada lui Moşteanu, nici în a lui Miruţă, n-am avut un înalt oficial al Pentagonului care să vină la Bucureşti. S-a vorbit în ultima vreme despre faptul că al doilea om în Pentagon, secretarul adjunct Colby, ar putea veni la Bucureşti. Va veni sau nu?)

Noi îl aşteptăm în data de 4 noiembrie să fie alături de noi. Suntem pregătiţi să avem, sperăm noi, o discuţie foarte bună referitoare la colaborarea pe care o avem azi pe foarte multe paliere cu SUA. Din perspectiva MApN, să vedem proiectele pe care le putem dezvolta împreună. Prezenţa americană e importantă pentru securitatea României, fie că vorbim de baza de la Kogălniceanu şi de prezenţa americană de acolo, fie că vorbim de Deveselu.

Există multe zone pe care colaborăm, inclusiv pe siguranţa la Marea Neagră. Ca membri NATO, avem nevoie ca prezenţa americană să fie una puternică. Pentru securitatea României, da, SUA pot fi un garant", a declarat Radu Oprea.