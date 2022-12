Oana Zamfir: "De ce practică şantajul? Pentru că le-a mers de când au intrat în România în 2004"

Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, a explicat, într-o postare pe Facebook, "calendarul şantajului" practicat de Austria, printr-o companie de renume, la adresa aderării României la spaţiul Schengen.

"Cancelarul austriac a aruncat miza pe masa in direct si fara perdea: IN ULTIMUL AN, le-a zis europarlamentarilor romani la intalnirea de la Viena de aseara, au fost facute presiuni asupra companiilor austriece din Romania. Aoleu! Pai sa vedem! Ce s-a intamplat in ultimul an? Care e compania austriaca suparata? Cumva OMV? Si de ce e suparata? Ca nu i-a mai iesit chiar tot tot cum a vrut? Ca s-a modificat Legea offshore dupa placul ei dar nu chiar de tot?

1. OMV s-a dus peste premierul Ciuca sa ceara a) sa nu i se aplice obligatia de a da 40 la suta din gazul din Marea Neagra statului roman si b) sa nu i se mai aplice decizia cu 50 de bani la litru, din care ei platesc 25. De ce? Ca e OMV!

2. Pentru ca nu i s-a spus "Da, sa traiti! Cum porunciti!", pe 18 noiembrie a iesit ministrul de interne austriac ca avem probleme cu Schengen.

3. Pe 21 noiembrie, OMV s-a dus la Iohannis. Supriza (si pentru mine nu doar pentru aia): Iohannis le-a trantit usa nu paltonul, cerandu-le sa se decida o data daca fac investitiile in Marea Neagra au ba!

4. Atunci au scos la inaintare cancelarul. Care pana atunci nu vazuse nicio migratie dinspre Romania.

Aceasta e calendarul santajului.

DE CE-L PRACTICA? PENTRU CA LE-A MERS DE CAND AU INTRAT IN ROMANIA IN 2004!

Cateva exemple:

- cand au luat Petrom s-au angajat nu doar sa nu inchida Arpechim, ci sa o dezvolte. Au inchis-o, n-au patit nimic

- cand s-au facut zece ani si a expirat termenul de neatins redeventele si le puteam atinge candida Ponta la presedintie si n-au mai marit redeventele. Si nimeni dupa Ponta nu le-a mai marit

- cand a descoperit Curtea de Conturi ca au sa ne dea 6,7 miliarde de lei, nu le-a luat nimeni miliardele astea

- cand a descoperit ANAF ca au facut evaziune de 62 milioane de lei la plata salariatilor printr-o firma din Cipru, n-au patit nimic.

Nici acum n-au patit nimic. 25 de bani la litru e nimic. Au profit de 9 miliarde in primele 9 luni ale anului, fata de 1,6 anul trecut in aceeasi perioada.

Ca atare, dl Cancelar, ce presiuni s-au facut? Eu as vrea sa se faca! Sa ia Ciuca, Ciolacu, Iohannis creionasele si sa inceapa sa socoteasca: 6,7 miliarde de aici, 62 de milioane de colo... Daca am mai baga niste anchete si cu lemnul carat, atunci chiar am fi si noi un stat!", a scris Oana Zamfir în postarea de pe Facebook.