Observaţia pe care Petre Daea le-a făcut-o colegilor când şi-a dat seama că nu mai e ministrul Agriculturii

Petre Daea a făcut o ironie la predarea mandatului de ministru al Agriculturii.

Sursa foto: Antena 3 CNN

El le-a reproşat angajaţilor din minister că nu i-au mai pus apă în pahar, pentru că nu mai este ministru.

"Mi-am dat seama că nu mai sunt ministru în momentul în care nu mi-aţi pus apa în pahar (...).

Să îl zugrăviţi cu mintea şi să îl ascultaţi, că aveţi pe cine.

Are conţinut Florin Barbu (noul ministru al Agriculturii - n.r.), are forţa de a pune în mişcare un mecansim, are puterea de a înţelege şi are dragoste de ţară.

Cred că este esenţial să ne uităm la ultima, şi anume, toţi să avem dragoste de ţară", a spus Petre Daea.