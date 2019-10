Orban confirmă zvonurile. Liderul PNL susține că a avut informașii că Răzvan Cuc i-a solicitat directorului TAROM să țină avioanele la sol

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri că a avut informaţii că ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a solicitat directorului TAROM să ţină la sol avioane pentru ca parlamentarii Opoziţiei să nu poată ajunge la Bucureşti să voteze moţiunea de cenzură.

"Am avut informaţii, ştiţi că am fost ministrul Transporturilor şi cunosc angajaţi de la TAROM, care ne-au spus că ştiu de această solicitare ilegală, gravă, iresponsabilă a ministrului Cuc către directorul TAROM de a ţine avioanele la sol pe cursele de Iaşi, Timişoara şi Cluj. Indiferent ce zice Cuc, nu iese fum fără foc. Dacă noi am auzit de la angajaţi TAROM de lucrul acesta şi, de altfel, se şi vede din ce a făcut, că a demis directorul TAROM după moţiunea de cenzură", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă are semnale de la parlamentarii PNL că în ziua votării moţiunii de cenzură cursele lor aeriene au fost întârziate pentru a nu putea ajunge în timp util la Parlament ca să voteze.

Ludovic Orban a susţinut că mai sunt şi "alte nenorociri" pe care le-a făcut ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc.

"Uitaţi-vă ce se întâmplă la CFR SA, la CFR Infrastructură, cum Cuc face orice este posibil să găsească un individ care să semneze contractele în mod ilegal pentru Braşov - Apaţa şi Caţa - Sighişoara, să forţeze semnarea contractelor în condiţiile în care decizia de adjudecare a licitaţiei este contestată", a precizat el.