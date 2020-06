Orban, despre celebra poză din biroul său: Am greşit şi regret

Întrebat ce a înțeles că i-au reproșat oamenii, după apariția acelei poze în spațiul public, premierul a spus: "Faptul că am încălcat regulile. Faptul că deși am promovat purtarea măștii, în momentul respectiv nu purtam mască, faptul că am fumat în spațiu închis", potrivit digi24.ro.

"Suntem oameni, mai greșim, mi-am cerut scuze, important este să recunoști greșeala și să încerci să o îndrepți. (...) Am greșit, am plătit, sunt dispus să plătesc pentru orice greșeală.

Regret ce s-a întâmplat, mi-am cerut şi scuze", a spus Ludovic Orban.

Poza care l-a costat pe Orban 3.000 de lei

O poză în care premierul fumează alături de alţi miniştri, în biroul său, a devenit virală pe internet.

Ludovic Orban a declarat că poza este reală şi îşi asumă acest lucru.

Orban a fost amendat cu 3.000 de lei.

"Era o ocazie de ziua mea, la care am avut nişte invitaţi şi la care am permis să se fumeze şi eu sunt fumător. Recunosc. Asta este. După ce au venit i-am servit, vedeţi că sunt farfurii pe masă. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul că nu purtam mască se datora în primul rând faptului că eram după ce mâncasem şi îi servisem pe colegi cum e firesc Dacă e nevoie plătesc amenda, nu mă dau în lături. Greşeala e umană", a declarat premierul Ludovic Orban.