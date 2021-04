PNL îi dă replica lui Tudor Chirilă: Artiștii au primit banii de la Guvern. Unii 4000 de lei pe lună, alții 4000 de euro pe lună. Atât s-a putut

”Pandemia nu ţine de Orban, dar promisiunile electorale ţin de Orban şi de Cîțu. Pandemia nu ţine de el, am înțeles, dar în momentul în care îţi asumi că vrei să rezolvi această problemă, o rezolvi. Dacă vrei să găseşti bani pentru acest sector îi găseşti", a spus Tudor Chirilă, într-un interviu.

”Ludovic Orban s-a ținut de cuvânt cât a fost premier. În plus, nu știu ce i s-a promis lui Tudor Chirilă. Nu cunosc situația. Artiștii și-au primit banii de la Guvern. Știu că unii au primit 4000 lei pe lună, alții 4000 euro pe lună. Depinde de cât au cotizat și declarat la stat din venituri. Atât s-a putut din păcate.

Asta este situația. Atât are statul în momentul de față. E dreptul oricui să ne critice, dar să spunem că cei care ne-au sprijinit trebuie să primească neapărat ceva în plus față de ce este normal… asta e o greșeală. Noi nu am mers cu chestii populiste, de aceea am și scăzut la ultimele alegeri”, a zis Virgil Guran, senator PNL, marți, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal