Ministrul Muncii, anunţ important despre pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a întâlnit marţi cu o delegaţie a Băncii Mondiale, discuţiile vizând legile pensiilor, legea Salarizării şi teme legate de protecţia socială.

Sursa foto: Getty Images

Pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata în timp util pentru ca România să transmită cererea de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, afirmă ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

"Am avut astăzi o întâlnire constructivă cu o delegaţie a Băncii Mondiale condusă de către Anna Akhalkatsi - country manager România, temele de discuţie fiind pensiile, salarizarea în sistemul bugetar şi protecţia socială. Am făcut o radiografie a momentului şi am discutat aplicat despre ce avem de făcut pentru a ne atinge obiectivele care, în principal, vizează reformele în cele trei domenii amintite mai sus. Legea pensiilor reprezintă o prioritate. Reafirm că pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata în timp util pentru ca România să transmită cererea de plată 3 din PNRR", a scris Simona Bucura-Oprescu, marţi, pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce priveşte salarizarea în domeniul public, aceasta a subliniat că preocuparea sa principală este aceea de a asigura în primul rând echitate.

"Pe Legea salarizării există deja trei variante de lucru, iar Banca Mondială face estimări de impact bugetar. La final, toate cele trei variante vor fi prezentate Coaliţiei şi Comisiei Europene pentru o decizie în consecinţă", a precizat ministrul Muncii.

Referitor la protecţia socială, ea a subliniat că se lucrează la o reformă a sistemului pentru a oferi o protecţie reală şi eficientă persoanelor vulnerabile.

"O urgenţă a momentului o reprezintă un nou sistem de avizare-verificare în teren a centrelor sociale", a punctat Simona Bucura-Oprescu.