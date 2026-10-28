Petrișor Peiu anunță că AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, la Digi24, că partidul condus de George Simion va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în fiecare sesiune parlamentară.

Liderul senatorilor AUR a insistat însă că partidul va depune moțiune de cenzură indiferent dacă Guvernul își asumă sau nu răspunderea pe proiectul rectificării bugetare în Parlament.

„Dacă Guvernul nu își asumă răspunderea, tot va avea o moțiune de cenzură din partea noastră. Dacă și-o asumă, regula este că opoziția întotdeauna depune moțiune de cenzură”, a spus și Petrișor Peiu.

Anterior, președintele AUR, George Simion, a declarat că dacă Guvernul Niculescu își va asuma răspunderea pe proiectul de rectificare bugetară, atunci partidul va depune moțiune de cenzură.

„După opt moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care trebuia oprit, a 9-a moțiune de cenzură a fost semnată și votată și de PSD. Vom avea aceeași atitudine și față de Guvernul Luca Niculescu. Este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru. Și dacă se vine cu asumarea răspunderii, ne vom face datoria de opoziție”, a declarat George Simion într-o conferință de presă.

Petrișor Peiu a declarat însă că partidul va recurge la acest instrument constituțional al opoziției în fiecare sesiune parlamentară.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură. Asta este regula. Sunt cazuri cum a fost legea prin care s-au reglat salariile magistraților, în care nu am folosit instrumentul moțiunii de cenzură, pentru că nu era cazul, dar regula este că depunem moțiune de cenzură la fiecare angajare de răspundere. Procedura angajării răspunderii Guvernului nu este o procedură democratică, decât dacă este folosită cu parcimonie, cu echilibru. Dar dacă vii și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a mai precizat Peiu.

Ultima dată când AUR a inițiat o moțiune de cenzură, la demers s-a alăturat și PSD și rezultatul a fost dărâmarea Guvernului Bolojan și o criză politică de aproape șase luni. Noul Guvern a fost votat în urmă cu o săptămână.

Întrebat cu ce partide din opoziție s-ar putea alia pentru acest demers, Peiu a spus că deocamdată nu știe: „Nu știu, am depus nenumărate moțiuni de cenzură în care nu am fost împreună (cu PSD sau cu alte partide). Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers, este alegerea domniilor lor. Când vor decide să se alăture, noi vom fi acolo”.