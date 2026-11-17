Petrișor Peiu, după ce Simion a spus că miniștri din Guvernul Niculescu i-au cerut ajutorul: „Cu unul am stabilit să beau și o cafea”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că a stat de vorbă cu mai mulți miniștri din Guvernul Niculescu, iar cu doi dintre ei s-a întâlnit „întâmplător” chiar ieri. Peiu a refuzat să dea detalii din aceste discuții, spunând că nu ar fi „elegant sau civilizat”. Declarațiile senatorului AUR vin după ce șeful partidului, George Simion, a afirmat că mai mulți miniștri le-au cerut ajutorul lui Petrișor Peiu și Gheorghe Pieperea pentru reforma companiilor de stat și redactarea unor legi privind SAFE.

Președintele AUR, George Simion, a declarat că mai mulți miniștri din Guvernul Niculescu au apelat la ajutorul senatorului Petrișor Peiu și europarlamentarului Gheorghe Piperea pentru reforma companiilor de stat și redactarea unor legi privind programul SAFE, iar cei doi au acceptat.

Petrișor Peiu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu știe la ce se referă președintele AUR, atunci când spune că miniștri din Guvernul Niculescu i-au cerut ajutorul.

„Nu știu la ce se referă domnia sa, cred că ar trebui să îl întrenați pe dânsul. Noi avem discuții cu toți miniștri, am și vorbit cu vreo doi miniștri, dar nu știu exact la ce se referă domnia sa și nu aș vrea să comentez ceva ce nu știu. (...) Trebuie întrebat domnia sa la ce se referă.

(...) Domnia sa e șeful partidului. Dacă vrei să discuți cu niște oameni dintr-un partid, eu zic că te duci la șeful partidului. Poate dumnealui a fost contactat.

Cum să spun eu despre șeful partidului că minte? Hai să fim serioși. Eu am principiu de a nu sepune niciodată cea ce vorbesc cu altcineva dacă acea persoană nu e de acord”, a spus liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a adăugat că a discutat cu mai mulți miniștri din Guvernul PSD și cu doi dintre aceștia s-a întâlnit luni, „întâmplător”.

„M-am întâlnit întâmplător cu ei ieri și am discutat foarte amabil, ba chiar cu unul dintre ei am stabilit să beau și o cafea. (...) Am discutat cu mai mulți. Ieri m-am întâlnit întâmplător cu doi dintre ei. Au fost discuții civilizate. Cu unii dintre ei în studioul unei tv, dânsul pleca, eu intram. Am stabilit să bem o cafea. Nu am făcut nimc. Nu are conotație publică, nu e de domeniul public o discuție privată”, a spus senatorul.

Liderul senatorilor AUR nu a vrut să spună despre ce a discutat cu miniștrii.

„Nu pot să vă spun astfel de lucruri că nu e frumos. Nu o să auziți de la mine lucruri care nu trebuie să fie în public. Nu e elegant să spun eu. (...) Așa cum vă dați probabil seama pentru Guvernul acest va fi destul de dificil și va trebui să negocieze cu toate partidele legi sensibile. Nu voi spune niciodată ceea ce discut în privat cu cineva. Nu e civilizat”, a spus Peiu.