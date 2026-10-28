Petrișor Peiu îl atacă pe Kelemen Hunor: „Are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă”

Recent, Petrișor Peiu a depus la Senat o inițiativă legislativă îndreptată împotriva UDMR. Foto: colaj imagini Agerpres

Petrișor Peiu l-a atacat dur pe Kelemen Hunor, după ce președintele UDMR a spus că partidele din opoziție nu se vor alia cu AUR ca să dărâme Guvernul Niculescu. Liderul senatorilor AUR a declarat, la Digi24, că Kelemen Hunor „are o fixație cu AUR” și se face „de rușine”.

„Cred că domnul respectiv, în primul rând, are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă, nu avem ce să îi facem. Îl lăsăm să se facă singuri de rușine.

În al doilea rând, eu spun că există o situație care nu este acoperită de perlele gândirii domnului Kelemen, și anume: dacă depun ei o moțiune de cenzură și noi o votăm, ce o să facă atunci?”, a spus Kelemen Hunor.

Declarația lui Petrișor Peiu vine după ce Kelemen Hunor a spus că nimeni nu vrea să facă alianță cu AUR ca să dea jos Guvernul.

„Nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR. Dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiunile de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028 cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro, ești condamnat la guvernare”, a declarat președintele UDMR săptămâna aceasta.

UDMR și AUR sunt în conflict de când partidul condus de George Simion a intrat în Parlament. De altfel, singura condiție a UDMR pentru a vota un guvern cu puteri depline a fost să nu fie sprijinit de AUR.

Recent, Petrișor Peiu a depus la Senat o inițiativă legislativă îndreptată împotriva UDMR. El a propus eliminarea pragului electoral alternativ la alegerile parlamentare și menținerea exclusivă a pragului național de 5%.