Viorel Cataramă depune plângere penală pe numele liderului PNL Ludovic Orban şi a altor 15 liberali.

Acesta acuză că a fost falsificat votul pentru nominalizarea viitorului premier propus de liberali, dar şi pentru cel privind excluderea sa din partid.

La vremea respectivă, prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, acuza că, între rezultatele din procesul verbal şi cele anunţate, se constată că au fost transferate către Ludovic Orban un număr de 100 de voturi. În luna martie, PNL decis, în şedinţa de Consiliu, nominalizarea privind viitorul premier al PNL în persoana liderului formaţiunii, Ludovic Orban.

„După acel Consiliu, am avut o discuție cu domnul Orban și am ridicat această problemă. Domnul Orban m-a rugat să nu dezvolt prea mult subiectul, pentru că va suferi partidul. Am fost de acord, dar au continuat abuzurile”, a spus Cataramă, marți, la Antena 3.

Viorel Cataramă spune că va sesiza organele penale şi pentru încercarea de excludere a sa din partid pe motiv că a încălcat statutul.

„S-a mers până la excluderea mea din partid. Nu sunt o persoană conflictuală, dar lupt pentru drepturile mele”, a mai spus Cataramă.