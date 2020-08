PNL depune listele pentru Consiliul General. Orban: "După cum bine știți, sunt legat profund de București"

Premierul Ludovic Orban a declarat la depunerea listerea candidaților pentru Consiliul General faptul că PNL a construit o echipă de oameni pregătiți, care vor implemneta proiecte fundamentale pentru București, printre care se numără și fluidizarea traficului în Capitală.

„Pentru Consiliul General al munucipiului București, pentru a arăta clar susținerea mea de președinte a partidului, ca prim-ministru al României pentru toate proiectele pentru București care sunt susținute de colegii mei din Consiliul General. După cum bine știți, sunt legat profund de București, am fost vice-primar general al Bucureștiului, am candidat la Primăria Capitalei, cunosc toate problemele Bucureștiului și împreună cu doamna președinte Violeta Alexandru , președintele PNL București, am construit o echipă de oameni pregătiți, puși pe constuit, care vor să implementeze proiecte fundamentale pentru dezvoltarea Bucureștiului.

Un plan de urbanism general, necesar în Capitală

„Bucureștiul are nevoie de astfel de specialiști în domeniul urbanismului. Gândiți-vă că București nu are plan de urbanism general și mafioții din spatele PSD-ului încearcă să înlocuiască planul de urbansim general cu tot felul de puzuri pentru a satiface interese nelegitime și pentru a distruge fața Bucureștiului. Avem specialiști în urbanism, avem specialiști în educație, specialiști în domeniul sănătății, în domeniul calității aerului etc”., a mai spus premierul Ludovic Orban.

Premierul susține că fluidizarea traficului este o problemă care trebuie rezolvată urgent: „Avem proiecte extrem de serioase care țin atât de Consiliul General al Capitalei cât și de Guvern. Guvernul este în parteneriat pentru București cu Nicușor Dan, cu echipa de candidați și cu echipele de candidați la consiliul general și la consiliul de sector ale PNL. Avem de rezolvat probleme care bat pasul pe loc de mult timp: problemele de trafic, investițiile necesare pentru fluidizarea traficului. În ceea ce privvește Primăria Capitalei, pur și simplu au aruncat pe apa sâmbetei sute de miloane de euro care nu au avut niciun efect concret”, a mai spus premierul.