PNL, ședință importantă pentru planul electoral din 2024. Surse: Nicolae Ciucă, pe lista pentru prezidențiale

Liderii PNL au avut o ședință importantă, la Sinaia, în care au discutat planul electoral pentru anul 2024.

PNL trebuie să ia decizii importante în perioada următoare. În primul rând, care este strategia pentru tururile de alegeri de anul viitor, pentru europarlamentare, parlamentare, alegeri locale și prezidențiale. Potrivit surselor din interiorul partidului, PNL își dorește să meargă singur în toate tururile de alegeri de anul viitor, motiv pentru care a început să se distanțeze de social-democrați.

Nicolae Ciucă, președintele partidului, nu mai merge la toate acțiunile premierului Marcel Ciolacu împreună cu acesta, nici declarații nu mai face împreună cu acesta, iar în perioada următoare se va vedea o distanțare și mai mare.

Întrebarea pe care și-o pun acum cei din interiorul ședinței Biroului Permanent Național este dacă liberalii vor avea liber de la conducerea partidului să își atragă partenerii de coaliție, pe cei din PSD, în încercarea de a câștiga procente pentru anul viitor.

În plus, cu scurt timp în urmă, a venit și un anunț important din interiorul ședinței.

La întrebarea unui deputat din interior dacă va avea PNL candidat propriu la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă a răspuns da, își asumă această candidatură pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

”Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României.

Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan.

Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid.

Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Așa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare.

Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători și vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare și atitudinea față de campania electorală și competiția pentru 2024.

Noi ne tot asumam echilibrul si responsabilitatea din partea PNL, dar nu fără ca ceilalți să țină cont de această onestitate și trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României și exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili și echilibrați că așa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate și onestitate de la orice partener”, a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de la Sinaia.

Potrivit surselor politice, Lucian Bode ar fi declarat: