PNL Teleorman se clatină sub Eugen Pîrvulescu. Doi primari liberali au anunţat că au trecut la PSD

Cu un an înainte de alegeri, PNL Teleorman se clatină serios sub conducerea senatorului Eugen Pîrvulescu. De curând, doi primari liberali au anunţat că au trecut la PSD şi vor candida anul viitor din partea social-democraţilor.

Situaţia în interiorul Organizaţiei Judeţene PNL Teleorman nu este deloc confortabilă pentru liberalul Eugen Pîrvulescu având în vedere scandalurile care se ţin lanţ, printre care şi recenta excludere din partid a lui Adrian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, dar şi primarii care părăsesc partidul în favoarea PSD.

În urmă cu câteva zile, Florentin Adrian Ghimiş, primarul comunei Frăsinet, şi Alexandru Anghel, primarul comunei Scrioaştea, au bătut palma cu preşedintele PSD Teleorman, Adrian Gâdea, şi au trecut la PSD.

Mai mult, cei doi primari au anunţat că vor candida la alegerile din 2024 din partea PSD.

Drept urmare, şeful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu se află într-o poziţie în care partidul pare că scapă de sub control.

Recent exclus din PNL Teleorman, Adrian Florescu, vicepreşedintele CJ Teleorman, a reacţionat printr-o postare pe Facebook în care îl acuză pe şeful PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu, că "a pus ochii pe 9 milioane de euro din excedentul bugetar neangajat al judeţului".

"De la bun început, afirm că sunt un membru de partid onest, care respectă Statutul, regulamentele şi pe membrii PNL. Ceea ce declar în spaţiul public este o reacţie la declaraţiile mincinoase ale lui Eugen Pîrvulescu.

Este clar pentru toată lumea că eu nu pot face parte din „grupul de interese” al acestuia. Fac politică de peste 30 de ani şi nu mă pot „lăuda”, ca alţii, cu 7 dosare penale. Întotdeauna, indiferent de poziţia, demnitatea pe care am ocupat-o, de la consilier municipal, membru al Comisiei economice, mai multe mandate de consilier judeţean, membru al aceleiaşi Comisii economice, deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei de buget, finanţe – bănci, în prezent vicepreşedinte al CJ Teleorman, poziţie din care coordonez, printre altele, Direcţia Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice, întotdeauna am gestionat cu responsabilitate şi profesionalism resursele financiare publice. Nu sunt singurul care ştie că banii reprezintă o prioritate pentru Eugen Pîrvulescu, iar eu n-am fost şi nu voi fi vreodată de acord cu drenarea banilor de la CJ Teleorman către anumite firme de casă ale unui „grup de interese”. Acesta este, de fapt, conflictul dintre mine şi Eugen Pîrvulescu. De aceea se doreşte înlocuirea mea din funcţia de vicepreşedinte al CJ, inventând metode (radiere) de excludere din PNL. Eu consider că fac cinste PNL opunându-mă, iar reacţia conducerii centrale nu cred că va întârzia să apară.

Deciziile proaste ale lui Eugen Pîrvulescu au făcut ca Filiala Teleorman a PNL să piardă ieri 2 primari. Sper că doat atât...

În fapt, Eugen Pîrvulescu „a pus ochii” pe cei aproximativ 9 mil. Euro din excedentul bugetar neangajat al judeţului, iar sub pretextul „dezvoltării judeţului”, o colegă a noastră în CJ a promovat mai multe proiecte de hotărâre, peste 100, însă acestea nu au avut SUSŢINEREA LEGII, obţinând RAPOARTE DE SPECIALITATE NEFAVORABILE de la Direcţiile Juridică şi Economică, precum şi AVIZ DE NELEGALITATE din partea Secretarului General al Judeţului.

Aceasta este una dintre situaţiile în care nu am fost de acord cu grupul de consilieri judeţeni PNL, preferând să absentez de la şedinţă, decât să votez împotriva PNL.

A doua situaţie de acest gen, la care se referă şi Eugen Pîrvulescu, o reprezintă proiectul de hotărâre privind starea de viabilitate a drumurilor, fără de care nu putea fi iniţiată procedura de licitaţie pentru deszăpezire, iar conform legii, autoritatea judeţeană trebuie să aibă contract până la 1 noiembrie în fiecare an.

Să ne imaginăm, doar, cum ar fi fost ca drumurile judeţene să fie înzăpezite, iar ambulanţele să nu poată ajunge la femei gravide, bătrâni ori bolnavi.

Spre dezamăgirea mea, au fost şi situaţii în care, la ordinul lui Eugen Pîrvulescu, grupul de consilieri judeţeni PNL a votat împotriva proiectelor de hotărâre iniţiate de mine, deşi acestea erau elaborate cu respectarea legii.

Gestionez la nivelul CJ majoritatea proiectelor de investiţii cu fonduri europene, cu valoare totală de zeci de milioane de euro şi, sigur, nu sunt obişnuit să raportez şi să bat din călcâie în faţa lui Eugen Pîrvulescu. Nu are de unde să ştie cu ce mă ocup eu la Consiliul Județean, mai ales că responsabilitatea este a mea, eu semnez. Şi, aşa cum spuneam mai devreme, doar Legea şi Dumnezeu se află deasupra deciziilor mele.

În ceea ce priveşte relaţia mea cu membrii PNL, în mod special cu primarii PNL, este una secretă, mă întâlnesc cu aceştia nu la birou, ci prin parcări sau locuri ascunse, pentru a le asigura acestora protecţie în faţa lui Eugen Pîrvulescu. Şi nici aici nu raportez.

Mai trebuie spus un lucru, care este important şi trebuie cunoscut: PNL Teleorman nu ar fi câştigat alegerile pentru CJ, dacă eu şi primarii de la Olteni şi Mavrodin, ca şi alţi zeci de consilieri locali, nu am fi susţinut proiectul PNL.

Spre dezamăgirea multor membri PNL, Eugen Pîrvulescu nu a fost în stare să câştige funcţia de Preşedinte al CJ, deşi PNL l-a susţinut şi a obţinut majoritatea.

Acum, după câţiva ani „de colaborare”, înţeleg de ce. Dar despre asta, în altă comunicare...

II. În ceea ce le priveşte pe cumnatele mele, ar fi fost suficient să le consulte CV – urile.

Dana Florescu, Dir. Gen. Adj. Econ. la DGASPC Teleorman lucrează în sistem din anul 2003, cu mult înainte să devină cumnata mea. Din 2007 a fost inspector şi înlocuitor al şefului de serviciu financiar contabil, iar între anii 2016 – 2019 a fost Dir. Gen. Adj. Econ., promovată temporar prin dispoziţie a Dir. Gen. al DGASPC, când eu nu eram vicepreşedinte. A revenit pe postul de inspector, iar din iulie 2021 a fost din nou promovată temporar pe funcţia de Dir. Gen. Adj. Econ., tot prin dispoziţie a Dir. Gen. al DGASPC, fără vreo implicare a subsemnatului.

Diaconu Alexandrina Anduţa ocupă funcţia de conducere de registrator şef la OCPI Teleorman din 2006, pe care a dobândit-o prin concurs, şi ea cu mult timp înainte să devină cumnata mea. Nu a fost promovată de mine pe funcţia de director, pe care în prezent o exercită cu delegaţie.

III. Mai spune materialul în care se exprimă Eugen Pîrvulescu, că eu şi soţia ne-am completat studiile, că suntem studenţi eminenţi şi că am încasat şi bursă. Da, este adevărat. Este o instituţie de învăţământ de stat, pe care a absolvit-o şi Eugen Pîrvulescu, dar nu s-a ridicat la acelaşi nivel. În prezent, sunt masterand şi mă specializez în Managementul Informaţiilor, de asemenea, cu rezultate bune.

Josnic, Eugen Pîrvulescu! Nu ai ce spune rău despre mine şi îmi ataci familia. De altfel, nici nu meritai un răspuns daca nu-mi atacai familia.

Eu sunt obişnuit să fiu atacat de persoane care nu mă pot controla. Am mai avut conflicte şi cu alţi lideri, Dragnea, Niţulescu, dar niciodată nu şi-au permis să fie ridicoli, așa cum o faci tu.

În ceea ce mă priveşte, îi asigur pe cetăţenii judeţului Teleorman şi pe membrii PNL că-mi voi respecta jurământul dat la învestitură, cu orice preţ, chiar şi cu pierderea funcţiei de vicepreşedinte al CJ.

Mulţumesc tuturor teleormănenilor pentru susţinere!", a scris Adrian Florescu în postarea de pe Facebook.