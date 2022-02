Cât plătesc politicienii pe mâncare și carburant? Ce a cumpărat Florin Cîțu de la magazin la ultima vizită

Jurnalist: Când ați fost ultima dată la cumpărături și ce ați cumpărat?

Florin Cîțu: Am cumpărat niște paste. Pâinea este doi lei.

Jurnalist: Cât ați dat pe coș?

Florin Cîțu: Am dat foarte puțin. Nu iau așa de mult. Am luat niște paste și sos.

Jurnalist: Cât timp v-au ajuns?

Florin Cîțu: Doar o masă.

Jurnalist: Când ați făcut ultima dată plinul la mașină și cât v-a costat?

Florin Cîțu: Când am făcut plinul m-a costat 300 de lei.

Jurnalist: Și cât v-a ajuns?

Florin Cîțu: Am făcut un drum până la Vâlcea și înapoi. Cred că mai am ceva.

”Are vreo importanță cât am plătit eu?”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a refuzat să dea prea multe informații.

Jurnalist: Cum ați resimțit aceste majorări de prețuri?

Marcel Ciolacu: La fel ca toți românii.

Jurnalist: Cât ați plătit la pompă?

Marcel Ciolacu: Are vreo importanță cât am plătit eu? Am plătit și facturile de la Buzău..

”Nu știu cât este un plin full”

Și Diana Stoica, deputat USR, a fost interogată de jurnaliști.

Jurnalist: Cât ați plătit pentru un rezervor?

Diana Stoica: Acum două săptămâni, dar nu am făcut tot plinul, am pus jumătate și cred că am plătit 150 de lei. Deci nu știu cât este un plin full.

Jurnalist: O pâine știți cât este?

Diana Stoica: Doi lei o franzelă, din câte știu.

”În funcție de tipul de pâine, prețul poate ajunge de la 2 lei la un preț mai mare”

Gabriela Holca, deputat PNL, spune că ultima dată când a făcut plinul la mașină a plătit cu aproape 100 de lei mai mult decât plătea de obicei.

Jurnalist: Cât ați plătit pentru ultimul plin la mașină?

Gabriela Holca: 400 de lei.

Jurnalist: Și înainte cât plăteați?

Gabriela Holca: În jur de 300, 350 de lei.

Jurnalist: Aveți idee cât costă o pâine?

Gabriela Holca: În funcție de tipul de pâine poate ajunge de la 2 lei la un preț mai mare. În funcție de tipul de pâine pe care îl consumă fiecare...

”Este o sumă imensă!”

Rodica Boancă, senator USR, spune că prețurile sunt incredibil de mari.

Jurnalist: Cât v-a costat plinul ultima dată și cât vă ajunge?

Rodica Boancă: Am făcut plinul la un Duster și am dat cam 400 de lei. Muuult mai mult! Adică pe benzină 7 lei, este o sumă imensă! Având în vedere că eu fac naveta București-Sobozia, îmi ajunge cam de două ori dus, două ori întors.

Jurnalist: Când ați făcut cumpărături ultima dată și cât v-a costat coșul?

Rodica Boancă: Sunt mamă, am doi copii, trebuie să fac cumpărături, trebuie să gătesc, am cumpărat lucrui de-ale casei, de spălat, de făcut mâncare, cred că am dat de două ori mai mult decât dădeam de obicei. Cred că aproape 1.000 de lei m-au costat cumpărăturile, pentru că nu ajung în fiecare zi. Îmi ajung cam pentru o săptămână. E îngrozitor de mult!

”Avem pâine în Focșani și de 5 lei, avem pâine și de 2 lei”

Nici Ion Ștefan, fost ministrul al Dezvoltării, nu a scăpat de întrebări.

Jurnalist: Cât ați plătit dumneavoastră pe un plin?

Ion Ștefan: Pe un plin? Cred că în jur de 450 de lei. Înainte plăteam mai puțin.

Jurnalist: Știți cât costă o pâine?

Ion Ștefan: Avem pâine în Focșani și de 5 lei, avem pâine și de 2 lei.