Ziua în care se decide viitorul României. Acestea sunt numele puse pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de premier

Consultările cu formațiunile politice vin după ce Klaus Iohannis a avut deja o serie de întâlniri neoficiale cu liderii PNL, USR și UDMR.

PSD a anunțat deja că va propune un guvern minoritar sau un guvern de Uniune Națională cu premier social-democrat, în timp ce orgoliile și încăpățânarea de a ocupa anumite funcții i-au făcut pe membrii PNL și USR PLUS să închidă discuțiile fără să ia o decizie comună.

Astăzi, cele două partide vor merge la Cotroceni, fiecare cu propria propunere de premier.

Florin Cîțu este preferat pentru funcția de premier

Klaus Iohannis este așteptat astăzi să anunțe numele premierului desemnat, după ce toate partidele parlamentare se vor perinda prin fața sa cu câte o propunere. Preferat pentru această funcție ar fi Florin Cîțu, dar nu este exclusă nicio surpriză.

Președintele va avea pe masă cinci nume de premier, având în vedere că toate negocierile de la Vila Lac au eșuat.

PNL va propune premier pe Florin Cîţu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Cioloş, iar UDMR îl va propune pe Kelemen Hunor.

La rândul lor, PSD va prezenta preşedintelui Iohannis propunerea de premier în persoana medicului Alexandru Rafila, iar AUR va avea şi el o variantă de şef al Executivului, pe Călin Georgescu.

”Sunt doi lideri politici, Ludovic Orban și Dan Barna, amândoi au pierdut alegerile, care vor să obțină șefia de la Cameră ca să se salveze în interiorul partidului. Indiferent care dintre ei nu o să fie șef la Cameră, va fi schimbat de la Partid.

Am văzut acele negocieri la Vila Lac, cum împărțeau birourile permanente... vreau să le amintesc că există decizii ale Curții, există regulament al Camerei... Orice forțare de regulament am să o atac și am să folosesc toate pârghiile contituționale și legale de a stopa formarea acestui parlament dacă nu se așează democratic, în spiritul Constituției, și cu respectarea regulamentului și al legilor și nu vor face lucrurile așa cum este scris”, spune Marcel Ciolacu.

Revolta în USR

În acest timp, în USR a început revolta după negocierile eșuate de la Vila Lac. ”PNL nu e pom de Crăciun și nici noi nu suntem pe post de globuri”, scrie Tudor Pop pe o rețea socială.

”Facem guvern împreună cu PNL, nu în jurul PNL, că PNL nu e pom de Crăciun și nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna într-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figurație pe lângă Ludovic Orban. Și vom respecta acest mandat. Din păcate, PNL a venit la discuții și a zis așa: noi avem deja premierul și președintele Camerei Deputaților, hai să înceapă negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui să-ți fie parteneri nu îți găsești aliați pentru o majoritate. Votul din 6 decembrie obligă partidele de centru dreapta la parteneriat, mai ales în condițiile unui PSD încă puternic. Acesta este mandatul dat de votanții dreptei. Dacă voiau guvernare PNL cu sateliți care să facă figurație, votau covârșitor PNL. Însă aproape jumătate dintre ei au votat USR PLUS și UDMR. Însă PNL vrea pozițiile cheie în executiv și legislativ, pentru a controla și guvernul și majoritatea parlamentară, iar celelalte partide doar să-i asigure majoritatea. A luat 25% la alegeri și are pretenții de partid cu 45%. Nu vom accepta ca PNL să aibă toate pozițiile de decizie, iar noi doar să executăm”, scrie Tudor Pop.

Se creionează astfel un plan care l-ar putea aduce pe Ludovic Orban înapoi la Palatul Victoria.

Există un scenariu potrivit căruia, pentru a se aplana acest conflict între cele trei formațiuni politice, Ludovic Orban, spun surse politice, ar putea fi propus pentru funcția de premier, s-ar putea întoarce la Guvern și atunci șefia Camerei Deputaților ar putea fi cedată către cei de la USR.