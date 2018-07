Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni, pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat în vizită oficială în România.

”Relațiile economice sunt din ce în ce mai bune, schimburile economice s-au dublat. O chestiune care pentru mine a fost importantă și am adus-o în discuție este comunitatea românească din Irlanda, o comunitate destul de numeroasă, foarte bine integerată și foarte bine primită. Am ținut să mulțumrsc pentru acest lucru autorităților irlandeze. Cred că este eveident că un punct foarte important în discuțiile noastre a fost Brexit-ul. Pentru Irlanda are complicații specifice, implicit granița. Am discutat și suntem amandoi de părere că trebuie găsite soluții pentru problemele care apar în Brexit”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele a vorbit cu premierul irlandez și despre cadrul financiar multi-anual.

”O altă temă importantă pentru noi toți a fost viitorul cadru financiar multi-anual pentru 2021-2027, o temă complexă. E un lucru pozitiv că avem abordări foarte apropiate în multe chestiuni legate de cadrul financiar, mai ales în ceea ce privește politica agricolă comună și politica de coeziune. Abordările sunt similiare și trebuie menținute”, a declarat Iohannis.

”Am discutat tema migrației și am ajuns la concluzia că trebuie să găsim soluții bune pentru a rezolva această problemă și am ajuns la concluzia că aceasta trebuie să fie mult mai ordonată. Trebuie căutate soluții bune, general acceptabile și fezabile”, a mai spus șeful statului.