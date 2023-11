Premierul Marcel Ciolacu, întâlnire cu ambasadoarea SUA la Bucureşti pentru programul Visa Waiver

"Proiectele noastre economice comune avansează într-o manieră susţinută; facem progrese în ceea ce priveşte Programul Visa Waiver pentru români", a scris premierul, pe reţeaua X.

Marcel Ciolacu a precizat că întâlnirea a vizat şi consolidarea Parteneriatului strategic dintre cele două ţări.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a primit-o pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, cu care a discutat despre priorităţile în cooperarea bilaterală, în actualul context de securitate, a informat MAE.

Enhancing the ?? - ?? strategic partnership, together with @USAmbRO Ambassador Kathleen Kavalec.

Our joint economic projects are moving ahead in a sustained manner, and we are progressing with the Visa Waiver process for Romanians. pic.twitter.com/9bgpqL84K4