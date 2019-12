Premierul Orban anunță o nouă rectificare bugetară. Legea prevede însă altceva

Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri, într-o ședință de Guvern fulger, a treia din această săptămână, că luni va avea loc o nouă rectificare bugetară, pentru a fi realimentat fondul de rezervă al Guvernului și pentru plăți către autorități locale. Ar fi a treia rectificare bugetară din acest an, însă Legea responsabilității fiscale nu permite decât două, ambele în a doua jumătate a anului, scrie Hotnews.

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că ROMATSA riscă să rămână fără bani şi, ca urmare, a luat decizia de a plăti suma pentru care există un titlu executoriu, în baza deciziei Curţii arbitrale ICSID în speţa fraţii Micula împotriva statului român.



"Am luat decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România. În mod evident, după ce Ministerul Finanţelor va efectua plata, ne îndreptăm în toate zonele în care avem litigii şi aici trebuie să vă spun că există decizia unei instanţe din SUA care stabileşte un cuantum, iar, atunci când se ia o decizie într-o instanţă americană care să ducă la o executare, practic, cel care are de recuperat bani de la statul român poate să se îndrepte împotriva oricărei activităţi ţinând de statul român în orice ţară din lumea asta şi asta îţi dezvăluie şi toate activele deţinute de statul român în orice ţară", a explicat Orban, în debutul şedinţei de Guvern.



El a spus că pe ordinea de zi se află un memorandum şi o hotărâre pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanţelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu în baza titlului executoriu din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. Pentru a se suplimenta acest fond va fi adoptată în şedinţa Executivului de luni o nouă rectificare de buget, a completat premierul.



"Am introdus pe ordinea de zi un memorandum în care va trebui să dezbatem, să luăm decizia, de asemenea, o Hotărâre de Guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanţelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu în baza titlului executoriu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Sigur că asta va lăsa pe moment fondul de rezervă fără disponibilităţile financiare necesare pentru a putea aloca sumele către autorităţile locale. Am stabilit împreună cu ministrul Finanţelor ca, în cadrul şedinţei de luni, să adoptăm o nouă rectificare de buget, astfel încât să realimentăm Fondul de rezervă al Guvernului şi să putem să efectuăm plăţile pentru a asigura cheltuielile de funcţionare pentru autorităţile locale", a adăugat Orban.