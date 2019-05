Klaus Iohannis a ținut un discurs la Palatul Cotroceni, dedicat Suveranului Pontif. Președintele i-a spus Papei că dă curaj românilor pentru înfăptuirea binelui.

„Sanctitatea voastră, Eminențe, Doamnelor și Domnilor este o mare bucurie pentru mine și în numele tuturor românilor să vă primesc la Palatul Cotroceni din București și să vă urez bun venit în România. Vă veți afla pentru câteva zile pe tărâmul Sfântului Andrei. Sunt convins Sfinte Părinte că în București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj veți fi întâmpinat cu cea mai mare căldură. Veți putea cunoaște țara pe care Sfântul Ioan Paul al Doilea a denumit-o așa frumos, Grădina Maicii Domnului. La rândul nostru ne vom bucura să fim gazdele episcopului Romei, locul rădăcinilor nostre de limbă și credință.

Cetățenii României primesc vizita ca pe o nouă încurajare de a se împlini prin înfăptuirea binelui comun de a contribui la o societate a dreptății și a iubirii pentru oameni.

Vizita Sanctităţii Voastre are şi o semnificaţie majoră pentru relaţiile României cu Sfântul Scaun anticipând aniversarea în 2020 a 100 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. În ziua aniversării a 25 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice bilaterale, ne-am întâlnit Sfinte Părinte şi am avut onoarea de a vă adresa invitaţia de a vizita ţara noastră. Europa are nevoie mai muilt decât oricând de modele de convieţuire paşnică, de dialog între culturi care să ofere repere pentru consolidarea toleranţei şi a respectului reciproc”, a zis Iohannis.