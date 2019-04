Preşedintele Klaus Iohannis: „Am discutat despre situația justiției. Toți cei prezenți s-au arătat îngrijorați”

Foto: Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis a susținut joi seară o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor pe tema situaţiei din Justiţie.

„Am avut consultări cu reprezentanții partidelor politice pe tema Justiției din România. Am primit în această după-amiază delegația PNL, delegația USR, delegația PMP, delegația UDMR și delegația Minorităților naționale. Am discutat despre situația Justiției. Toți cei prezenți astăzi s-au arătat îngrijorați de evoluția din zona justiției.

Le-am spus direct că, după părerea mea, acest asalt al PSD asupra justiției, asalt care durează de mai bine de doi ani, trebuie să primească un răspuns din partea românilor. Iar acest răspuns este evident un referendum.

Toți participanții din această după-amiază au îmbrățișat ideea organizării unui referendum. Toți au fost de acord că oamenii trebuie încurajați să participe la acest referendum.

Intenția mea de a organiza un referendum împreună cu europarlamentarele am făcut-o cunoscută de câteva săptămâni și între timp am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului. Aștept în termenul legal un răspuns din partea Parlamentului României. Am abordat și alte teme cu care au venit delegațiile”, a spus președintele Klaus Iohannis.

„Eu cred că românii au dreptul să dea un răspuns acestui asalt PSDist asupra justiției”, a mai spus președintele, joi seară, la Palatul Cotroceni.