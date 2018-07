Update: Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presă la Palatul Cotroceni. Președintele a vorbit despre Legile Justiției și a adus critici acide la adresa coaliției de guvernare.

”Temele discutate sunt legile Justiției, care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD a venit la guvernare. Ceea ce spune totul despre obiectivele acestui partid. Suntem într-o situație delicată. Și asta din cauza modului în care coaliția majoritară a știut să legifereze într-un mod lipsit de transparență. Au fost nenumărate semne de atenționare, au legiferat cum au dorit și cum am spus și acum câteva zile. Legiferează prost. Timp de un an și jumătate prin implicarea românilor de a ieși în stradă, prin efortul opoziției, prin efortul meu, am reușit să ferim legile Justiției de cele mai nocive schimbări. Asupra acestor legi s-a pronunțat la solicitarea mea și Comisia de la Veneția. A emis o opinie preliminară care arată fără echivoc că modificările afectează independența sistemului de justiție, afectează încrederea cetățenilor în justiție și au un impact negativ asupra luptei anticorupție.

Comisia spune că ansamblul modificărilor aduse legilor justiției afectează independența judecătorilor și procurorilor. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. E clar că legile Justiției trebuie revizuite și îmbunătățite urgent în Parlament. România este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanî și aici derivă și responsabilități depline. Este imposibil să construim un sistem de justiție care contravine normelor europene. Este imposibil să construim un sistem de justiție care ignoră valorile europene. O nesocotire a concuzliilor Comisiei de la Veneția ar echivala cu o îndepărtare de facto a României de la valorile de bază europene. Eu am cerut în mod repetat reaxeminare acestor legi în Parlament, am trimis sesizări către CCR și am sesizast Comisia de la Veneția.

Președintele este însă cel care trebuie să promulge legile. În privința legii 304/2004, am epuizat din păcate toate căile constituționale pe care le am la dispoziție și prin urmare sunt obligat prin Constituție să promulg acestă lege. Asta nu înseamnă nici pe departe că parcursul acestei legi s-a finalizat. Nici vorbă. Solicit în mod expres Parlamentului României ca imediat ce se reia sesiunea parlamentară să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar și să le corecteze așa cum solicită cei avizați. Această lege ridică multe probleme pe fond și conține dispoziții neclare, lipsite de coerență, lipsite de prezivibilitate. Referitor la legea 303/2004, privind statutul judecătorilor voi sesiza CCR.

Pe de altă parte, țin sa atrag atenția parlamentarilor care fac parte din acutala majoritate, că loialitatea lor trebuie să fie față de alegătorii care i-au trimis în Parlament ca să facă legi bune pentru România. Loialitatea parlamentarilor trebuie să fie față de alegători, care își doresc ca România să rămână în Uniunea Europeană. Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în România, făcând legi pentru ca anumiți conducători sa scape de dosare. Nici un decident politic nu are mandat de la români să tranzacționeze principii în interes propriu. Standardul legislativ în România nu poate fi un dosar penal al unui politician. Standardul trebuie să fie respectul pentru normele de drept intern și internațional. Trebuie să se revină la respectul pentru constituție”, a spus Iohannis.

Știrea inițială: Antena3.ro transmite LIVE TEXT și VIDEO declarațiile șefului statului.

Biroul de presă al Administrației Prezidențiale nu a dat informații despre subiectul care va fi abordat de Klaus Iohannis.

Șeful statului va vorbi după întâlnirea de miercuri cu premierul Viorica Dăncilă. Mai mult, joi, a avut loc și o a doua ședință de Guvern în mai puțin de o săptămână.