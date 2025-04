Prima reacţie a Elenei Lasconi după ce USR a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan. "Categoric nu mă retrag"

Elena Lasconi, liderul USR. FOTO: Hepta

"Categoric nu mă retrag", a declarat, miercuri, Elena Lasconi, după şedinţa în care liderii USR i-au retras sprijinul pentru alegerile prezidenţiale şi au anunţat că partidul îl va susţine pe Nicuşor Dan.

"Când am spus că sunt cel mai independent candidat, poate nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici, Am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României pentru că voi lupta pentru nedreptățile oamenilor. Sunt făcută pentru lupte grele, nu am de gând să mă retrag și voi lupta cu toată forța mea”, a declarat Lasconi, la Digi24.

Ea i-a acuzat pe liderii USR că "sunt găşti şi baroni" şi a spus că „USR nu înseamnă colegii pe care i-ați văzut la televizor, înseamnă 20.000 de membri, oameni de bună credință, pe care mă bazez". "

"Eu știu că partidul ăsta seamănă tot mai mult cu alte partide, e plin de găști și baroni”, a spus Lasconi. Aceasta a calificat decizia USR ca fiind "extrem de proastă" şi a spus că "probabil mulți o fac de frică de români că nu intră Nicușor Dan în turul 2 din cauza mea”

USR a decis, miercuri, să îl susţină la alegerile prezidenţiale pe Nicuşor Dan şi să supende finanţarea campaniei Elenei Lasconi.